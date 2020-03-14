محافظة المنوفية: حصر البيوت المتضررة من الأمطار لتعويض أصحابها

كشف معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، جهود المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ، مشيرًا إلى أنه تم نزح كميات كبيرة من المياه حتى الآن.وأضاف حجازى خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن هناك 612 مُعدة موزعة على جميع المحافظة لنزح المياه، لإرضاء المواطنين بأقل الإمكانيات المتاحة، وتم تفعيل غرفة عمليات بجميع الوحدات المحلية لمراكز المحافظة وربطها بالغرفة الرئيسية للديوان العام، لمتابعة حالات الطوارئ بشكل سريع.وأشار المتحدث باسم المحافظة إلى أن الحصر يتم بشكل فورى وسريع، موضحًا أنه يتم التركيز على البيوت التي تعرضت للضرر، ليتم اتخاذ قرار مع وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المحافظ.