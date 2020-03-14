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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الآثار: قصر البارون لم يتضرر من الطقس السيئ

السبت 14/مارس/2020 - 12:39 م
قصر البارون
قصر البارون
مها صلاح - رامي حسين
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أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عدم تأثر مبنى قصر البارون إمبان بمصر الجديدة بأية أضرار نتيجة للطقس السيئ الذي تعرضت له البلاد خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك اليوم خلال جولة الوزير التفقدية لقصر البارون، التي رافقه خلالها أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وهشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وهاني ممدوح، مساعد الوزير للشئون المالية، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وتفقد العناني أروقة القصر وقاعاته المختلفة، واستمع لشرح عن آخر ما تم فيه من أعمال ترميم، وسيناريو العرض الجديد للقصر تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية، عدم تأثر مبنى قصر البارون إمبان بأية أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لوجود مصارف المطر أعلى سطح القصر بشكل يسمح بتصريف مياه المطر مباشرة دون إحداث أية أضرار للمبنى، وعدم تراكم المياه بالموقع العام لوجود مصارف للأمطار موزعة بأسلوب هندسي وربطها بشبكة صرف المطر بالمنطقة.

وعقب ذلك، تفقد وزير السياحة والآثار، شارع المعز بالقاهرة التاريخية، ومنطقة آثار الهرم، وذلك للوقوف والاطمئنان على حالتهما عقب موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها مصر.

وكان المجلس الأعلى للآثار، قد أعلن فور تحذير الأرصاد الجوية من موجة طقس سيئ، عن حالة الاستعدادات القصوى ورفع حالة الطوارئ في جميع المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، وتشكيل غرف عمليات بكل إدارة مركزية لتلقي أي بلاغات حول المناطق الأثرية، والعمل على حلها فورا مع الأجهزة المعاونة بالمجلس، ومن خلال التعاون والتنسيق مع المحليات.

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