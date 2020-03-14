رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحرير الفلسطينية تطالب «أونروا» بإلغاء التجمعات بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 12:39 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
ألغت منظمة التحرير الفلسطينية التجمعات داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

ودعت المنظمة في بيان لها، اليوم السبت، أهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية فى لبنان لاتخاذ الإجراءات الوقائية كافة فى ظل تفشي وباء "كورونا"، وعدم الخروج من المخيمات والتجمعات إلا عند الضرورة الملحة.

وطالبت المنظمة الفلسطينية في بيانها، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من "كورونا"، وتحمل مسئوليتها لمواجهة أي طارئ، وشددت على ضرورة إبقاء التواصل الدائم والمستمر مع المؤسسات المعنية والمختصة.

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة أونروا أنها اتخذت إجراءات وقائية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية للحد من انتشار "كورونا"، ودعت أونروا في بيان لها، إلى إلغاء التجمعات والحد من عملية الاختلاط في الأماكن العامة، وإبعاد الأطفال عن الاختلاط عبر اللعب خارج المنازل، وعدم الخروج من المخيم إلا للحالات الضرورية.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: استمرار السيول في هذه المناطق حتى ظهر الغد (فيديو)

«الأرصاد»: اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة والقاهرة 21 درجة

اليوم.. بدء التقديم للضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

خبير عسكري يكشف دلائل صناعة كورونا في «مختبرات»

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

انهيار منزل بسبب الأمطار في القليوبية

توقعات الأرصاد لحالة الطقس الفترة المقبلة (فيديو)

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

طوكيو تتعهد بتطبيق كل إجراءات الوقاية خلال مسيرة الشعلة

«ريفر بليت» يرفض خوض مباراة في الكأس خوفا من كورونا

إصابة لاعبين بـ «تروا» الفرنسي بكورونا

«الفيفا» يوصى بتأجيل المباريات الدولية المقررة فى مارس وأبريل بسبب«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

«العرب.. والذاكرة القومية» إصدار جديد لـ مصطفى الفقي عن هيئة الكتاب

في ذكراه الـ90.. «جوجل» يحتفي بالنحات الجزائري محمد خدة

«مصحف أحمر» على طاولة صالون «سالمينا» الثقافي.. غدًا

انطلاق مؤتمر «الخيال الشعبي» بجامعة القاهرة.. اليوم