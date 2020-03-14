التحرير الفلسطينية تطالب «أونروا» بإلغاء التجمعات بسبب كورونا

ألغت منظمة التحرير الفلسطينية التجمعات داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".ودعت المنظمة في بيان لها، اليوم السبت، أهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية فى لبنان لاتخاذ الإجراءات الوقائية كافة فى ظل تفشي وباء "كورونا"، وعدم الخروج من المخيمات والتجمعات إلا عند الضرورة الملحة.وطالبت المنظمة الفلسطينية في بيانها، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من "كورونا"، وتحمل مسئوليتها لمواجهة أي طارئ، وشددت على ضرورة إبقاء التواصل الدائم والمستمر مع المؤسسات المعنية والمختصة.وفي السياق ذاته، أكدت وكالة أونروا أنها اتخذت إجراءات وقائية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية للحد من انتشار "كورونا"، ودعت أونروا في بيان لها، إلى إلغاء التجمعات والحد من عملية الاختلاط في الأماكن العامة، وإبعاد الأطفال عن الاختلاط عبر اللعب خارج المنازل، وعدم الخروج من المخيم إلا للحالات الضرورية.