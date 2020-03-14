الأنبا أنجيلوس يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بخماروية

قام الأنبا انجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، بصلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بخماروية.وخلال ترؤسه صلوات القداس الإلهي، قام الأنبا أنجيلوس بترأس صلاة القنديل العام، حيث أعتاد أن يترأس صلاة القنديل، خلال فترة الصوم الكبير.وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر لمدة 55 يومًا.ويمتنع فيه الأقباط عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.