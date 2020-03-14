نيسان توقف العمل فى مصنع بمدينة برشلونة بسبب كورونا

قالت متحدثة باسم شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات، اليوم السبت، إن تحالف "رينو-نيسان" قرر إغلاق مصنع تابع له فى مدينة برشلونة الإسبانية، بسبب الاضطراب في سلاسل التوريد الخاصة به على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا.وأوضحت المتحدثة، أزوسا موموس، في بيان أرسل إلى وكالة أنباء "بلومبرج" عبر البريد الإلكترونى: "توقف الإنتاج في مصنعنا بمدينة برشلونة، أمس الجمعة، بسبب القيود المحلية على الحركة، والتى أثرت على سلاسل التوريد الخاصة بنا".وأضافت: "لهذا السبب، أخطرنا موظفينا بأن يوم (بعد غد) الإثنين لن يكون يوم إنتاج".وأفادت بأن نيسان ستواصل مناقشة أي حلول ممكنة للموقف مع السلطات المعنية.