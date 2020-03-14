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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الماليزى: بصدد إجلاء مواطنينا من إيران وإيطاليا

السبت 14/مارس/2020 - 12:37 م
رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي
أ.ش.أ
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قال رئيس الوزراء الماليزي محيى الدين ياسين "إن حكومة بلاده بصدد إجلاء رعاياها من إيران، التي يتفشى بها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإيطاليا التي تعد الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا بعد تسجيلها ارتفاعًا حادًا في عدد حالات الإصابة بالوباء".

وأضاف ياسين-  حسب وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم السبت - أنه سيتم إجلاء المواطنين الماليزيين في إيران، والبالغ عددهم 65 مواطنًا، كما سيتم إجلاء مواطنيها من إيطاليا، والبالغ عددهم 323 مواطنًا، وإعادتهم إلى أرض الوطن، موضحًا أن صحة وسلامة المواطنين الماليزيين الموجودين خارج البلاد تعد من أولويات سياسة بلاده الخارجية.

وشدد على أن الحكومة الماليزية تهتم بمصير مواطنيها الموجودين في الدول التي تشهد تفشيًا حادًا لفيروس كورونا (كوفيد-19)، مثل الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

يذكر أن ماليزيا بادرت ونحجت في إجلاء 173 شخصًا من مواطنيها العالقين في مدينة ووهان الصينية في بعثتين للإغاثة الإنسانية والكوارث شهر فبراير الماضى، ومنعت رسو السفن السياحية فى موانئها إلا لغرض تزويد الإمدادات، واقتصار الأمر على أفراد الطواقم الماليزيين مع إلزامهم بإجراء الفحوصات الصحية المسبقة.

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