كورونا يغلق حدود بولندا مع تسجيل ثانى وفاة

قررت بولندا إغلاق حدودها أمام المسافرين الأجانب لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.كما أفاد رئيس الوزراء، ماتوش مورافيتسكي، اليوم السبت، قبيل إعلان ثاني حالة وفاة بالمرض في البلاد.وسجلت بولندا حتى الساعة 68 حالة إصابة وحالتي وفاة.وتوفي المريض الثاني البالغ من العمر 73 عامًا في مستشفى في فروتسواف، كما أفادت وكالة الأنباء البولندية.ووفقا لوزارة الصحة في بولندا، فقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 44.