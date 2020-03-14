عرض فتاة خطفها 3 متهمين في المقطم على الطب الشرعي

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بعرض فتاة خطفها ثلاثة متهمين داخل مركبة بخارية "توك توك" على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان التعدي عليها من عدمه.كانت النيابة قررت حبس 3 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف فتاة داخل توك توك بالمقطم.تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بقيام 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بدائرة القسم بمحاولة اصطحاب إحدى الفتيات كرهًا عنها داخل مركبة التوك توك.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم دراجة بخارية "توك توك، المستخدمة في ارتكاب الواقعة" ملك وقيادة أحدهم.بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.