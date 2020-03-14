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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدا.. إطلاق المرحلة الثانية من «سيارات الضبطية القضائية»

السبت 14/مارس/2020 - 12:35 م
راضي عبد المعطى
راضي عبد المعطى
نرمين محمود الدهان
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كشف اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم غدًا إطلاق المرحلة الثانية من منظومة سيارات الضبطية القضائية، من أمام مقر الجهاز بالقرية الذكية لتغطية 15 محافظة تزامنًا مع احتفالية العالم باليوم العالمى لحقوق المستهلكين.

ومن المقرر أن يشارك في إطلاق المرحلة الثانية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومه الرقابية لضبط الأسواق، وبرنامج الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة أية ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين، وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية فى هذا الشأن.

وأشار راضي إلى أن الاهتمام بمنظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق هو أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لبناء اقتصادًا قويًا يحقق التوازن ويساهم فى الإصلاح بالصورة التى تحقق مردودًا ايجابيًا على الواقع المجتمعي لشعبنا العظيم.

وأوضح أنه سيتم وضع خطة لنشر سيارات الضبطية القضائية لتغطى 15 محافظه تم استحداث فروع إقليمية للجهاز بها، وشن حملات رقابية مستمرة الأسواق والمناطق التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

كما أكد أ الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك، أو أية معلومات بشأنها، مؤكدًا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.

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