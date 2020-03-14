تضامن جنوب سيناء: استضافة 130 متضررًا من السيول

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه فى ظل مواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ الذى تمر به البلاد، فقد أكدت غرفة العمليات المركزية المشكلة بالوزارة استمرار الجولات الميدانية مع فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وعددها 26 مركزا فى 24 محافظة.وصرح زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، بأن لجان الإغاثة قامت بالتعامل الفورى مع الأسر المتضررة، حيث تمت استضافة 130 فردا كانوا متجهين إلي القاهرة وعالقين بمدينة أبورديس، بسبب غلق الطرق وتمت استضافتهم بمركز التدريب الإداري التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي فرع جنوب سيناء، وتم توفير الإقامة والإعاشة لحين فتح الطرق.وأضاف أنه تم إعداد ثلاثة مراكز إيواء بثلاثة مدارس بمدينة رأس سدر وتم تجهيزها بمهمات إغاثة والإعاشة وتمت استضافة 30 أسرة بها، كذلك تم إعداد مركز إيواء بمدرسة بمدينة أبو زنيمة.