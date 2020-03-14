3 سنوات لمتهم في الاتجار بالمواد المخدرة بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه بمعاقبة المتهم "ايهاب. ع" تاجر بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه ألف جنيه في اتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين بالسيدة زينب.صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالمجيد حلمي.وأسندت النيابة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار لمخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وإحراز ذخيرة مما تستعمل للسلاح الناري.وتضمنت شهادة نقيب شرطة مباحث السيدة زينب أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش سيارة وشخص المتهم تمكن من ضبطه وبتفتيشه ضبط بحوزته 33 لفافة هيروين ومبلغ مالي وهاتفين للمحمول وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها 62 لفافة هيروين وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة مما تستعمل في ذلك السلاح وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدر بقصد الاتجار والسلاح والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس والمبلغ المالي متحصلات بيعه في تلك التجارة والهواتف المحمولة والسيارة لسهولة التواصل والنقل على عملائه من متعاطي تلك المخدرات.