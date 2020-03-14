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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية هولندا تعلن عن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 12:34 م
كورونا
كورونا
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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أعلنت إيبارشية هولندا القبطية الأرثوذكسية احتياطتها بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الإيبارشية، في بيانها: إنه أعلنت الحكومة الهولندية إجراءات مشددة تجاه انتشار فيروس الكورونا المستجد، وأهمها عدم تجمع أكثر من مائة شخص في المكان الواحد، فبالنسبة لقداس الأحد في الكنائس القبطية في هولندا، حيث يكون عدد المصلين في بعض الكنائس يزيد عن العدد الذي حددته الحكومة، فقد أخذت الإيبارشية عدة احتياطات.

وتابعت: إنه يتم إلغاء القداس في يوم السبت، والأحد له حساسية خاصة عند أفراد الشعب القبطي، خاصة أن الحكومة لم تعلن صراحة عن هذا المطلب.

وأضافت الإيبارشية: أما بخصوص مدارس الأحد واجتماعات الشباب فيتم تعطيلها مبدئيا حتى نهاية شهر مارس.

واستطردت: يتم تقسيم الشعب إلي مجموعات حسب المناطق السكنية، ويسمح في كل يوم أحد لإحدى هذه المجموعات بالحضور، وإقامة صلوات أكثر من قداس في يوم الأحد، وتوزيع الحضور عليها بالنسبة للكنائس التي يخدم فيها أكثر من كاهن.

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