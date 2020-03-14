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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 نصائح للمزارعين عقب انتهاء موجة الطقس السيئ

السبت 14/مارس/2020 - 12:29 م
الزراعة
الزراعة
عبدالناصرمحمد
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قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن أهم النقاط التي تجب مراعاتها عقب الانتهاء من موجة المطر لحماية المحاصيل البستانية والخضر تشمل عددًا من الخطوات والتوصيات الفنية التى تجب مراعاتها، وهى 3 نصائح تشمل الري والتسميد والمبيدات.

وأضاف "عطا " في تصريحات له اليوم، أن هذه العمليات تشمل الاهتمام بإجراء عملية الصرف للمياه الزائدة والتخلص منها المرور على المصارف المغطاة والمكشوفة والتأكد من أنها تعمل بحالة جيدة والاهتمام بعملية "السقسقة" بالمطهرات الجذرية ضد أعفان الجذور.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للبساتين، في تصريحات صحفية السبت، على ضرورة الاهتمام بإضافة دفعة مغذيات، وخاصة التسميد الورقي لتعويض الفاقد من العناصر نتيجة لعملية الغسل الحادثة من الأمطار، مشيرًا إلى أهمية إجراء رى الأراضي الرملية لطرد الأملاح من منطقة الجذور.

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