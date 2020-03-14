إيران تسجل 97 وفاة جديدة بكورونا

أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم السبت، نقلًا عن مسئول في وزارة الصحة، أن عدد الإصابات في البلاد من جراء فيروس كورونا وصل إلى 12729 حالة.وأضاف المسئول، أن عدد الوفيات في البلاد من جراء فيروس كورونا وصل إلى 611 حالة، وفقا لما نقلته فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وأوضح التليفزيون الإيراني أن 97 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وقعت خلال 24 ساعة.