مطربة الإحساس عليا تقترب من 3 ملايين مشاهدة بكليب «روق علينا» وتخوض تجربة السينما قريبًا



عليا: الغناء يمثل حالة عشق منذ طفولتى ولقب مطربة الاحساس اسعدنى بشدة

عليا: السوشيال ميديا تساعد الفنان على الانتشار ولكن العمل الجيد هو بوابة العبور لقلوبهم

عليا: التعامل مع المخرجة بسمة بوسيل بكليب "روق علينا" ممتع



عليا





وعلى جانب آخر، أشارت المطربة عليا إلى أنها تستعد لخوض تجربة التمثيل قريبًا مع نجم كبير وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالفيلم قريبًا، مؤكدة أن الفيلم سيكون مفاجأة من حيث الشكل والإنتاج والمضمون. عادت الفنانة عليا، للساحة الغنائية بقوة بأغنيتها الجديدة "روق علينا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب"، واقتربت الأغنية من تحقيق 3 ملايين مشاهدة.وعلى جانب آخر، أشارت المطربة عليا إلى أنها تستعد لخوض تجربة التمثيل قريبًا مع نجم كبير وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالفيلم قريبًا، مؤكدة أن الفيلم سيكون مفاجأة من حيث الشكل والإنتاج والمضمون.

عليا





وأضافت أن الغناء بالنسبة لها يعتبر عشقًا منذ أن كانت طفلة وسط تشجيع من الأسرة وأصدقائها، كما أعربت عن ولعها بعالم الموضة والبحث عن كل جديد. وأعربت المطربة عليا، عن سعادتها بنجاح كليب "روق علينا" والتفاعل الكبير من النقاد والجماهير مشيرة إلى أن هذا ما أسعدها بشدة، وخاصة لقب "مطربة الإحساس" الذي أطلقه عليها الجمهور، مشيرة إلى أن هذا اللقب عزيز على نفسها ويحملها مسئولية كبيرة أمام الجمهور الذي أحاطها بكل هذا الحب.وأضافت أن الغناء بالنسبة لها يعتبر عشقًا منذ أن كانت طفلة وسط تشجيع من الأسرة وأصدقائها، كما أعربت عن ولعها بعالم الموضة والبحث عن كل جديد.

عليا





وأشادت عليا، بالعلاقة الأسرية التي تربطها بالفنان تامر حسني وزوجته، موضحة أن التعاون الرائع مع مخرجة الكليب بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني كان رائعًا في أجواء من الحب والسعادة مع فريق العمل.



ووجهت عليا الشكر إلى الفنان رامي جمال الذي ظهر معاها في كليب "روق علينا". وعن السوشيال ميديا ودورها في الانتشار، قالت إن السوشيال ميديا تساعد الفنان بشكل كبير على الانتشار والوصول بسرعة للجماهير ولكن يبقى العمل الجاد والصادق هو بوابة العبور إلى قلوب الجماهير.وأشادت عليا، بالعلاقة الأسرية التي تربطها بالفنان تامر حسني وزوجته، موضحة أن التعاون الرائع مع مخرجة الكليب بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني كان رائعًا في أجواء من الحب والسعادة مع فريق العمل.ووجهت عليا الشكر إلى الفنان رامي جمال الذي ظهر معاها في كليب "روق علينا".

عليا





وهنأ الفنان تامر حسني، المطربة عليا وأيضا زوجته بسمة بوسيل، قائلًا: "مليون مبروك حبيبتي بسمة، أول تجربة إخراج ليها".



وأغنية "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل. يذكر أن أغنية "روق علينا" حملت توقيع بسمة بوسيل؛ زوجة الفنان تامر حسني، في أول تجربة إخراجية لها في عالم الفيديو كليب.وهنأ الفنان تامر حسني، المطربة عليا وأيضا زوجته بسمة بوسيل، قائلًا: "مليون مبروك حبيبتي بسمة، أول تجربة إخراج ليها".وأغنية "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل.

وتحمست بسمة بوسيل، لإخراج كليب "روق علينا" لقناعتها التامة بما تتمتع به المطربة عليا من موهبة وقدرات عالية فى الغناء باعتبارها من الاصوات المتميزة والتى وصفتها بأنها سيكون لها شأن كبير في الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن عليًا تعاونت سابقًا مع تامر حسنى بديو "اطمن" وهو ضمن أغاني ألبوم "اخترت صح".