الأمن يضبط «الطفل الديلر» بربع كيلو إستروكس بدائرة قسم السلام 2

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط طفل بحوزته كمية من مخدر الإستروكس، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان.كانت قد وردت معلومات إلى الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها قيام "عبدالرحمن ع" وشهرته "مودي" 15 سنة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته "كمية من مخدر الإستروكس وزنت 250 جراما، هاتف محمول، ومبلغ مالي" وتم اقتياده إلى ديوان القسم.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.