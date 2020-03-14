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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يهنئ السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

السبت 14/مارس/2020 - 11:40 ص
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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هنأ وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، بذكرى الإسراء والمعراج.

وقال جمعة: "إننا نتعلم من ذكرى الإسراء والمعراج، أن مع العسر يسرا وبعد الشدة فرجا، سائلين الله عز وجل أن يجعلها أياما مباركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

وأكد وزير الأوقاف، في بيان، اليوم السبت، أنه في ضوء حرص الوزارة على الإسهام الجاد في الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، فإن الوزارة قد نسقت مع المشيخة العامة للطرق الصوفية، وتم الاتفاق بينهما على الاكتفاء بخطبة الجمعة التي خصصت للحديث عن الإسراء والمعراج يوم 25 رجب الموافق 20 مارس الجاري، إضافة إلى ندوة علمية مشتركة تذاع على الهواء مباشرة من ماسبيرو عن الدروس المستفادة من هذه المعجزة العظيمة، وعدم إقامة أية فعاليات جماهيرية أو احتفالية، في ضوء تعليمات الأوقاف بقصر عمل المساجد في المرحلة الراهنة على الصلاة وخطبة الجمعة، وبما لا يزيد عن خمسة عشرة دقيقة، مع حرص الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية والتحرك في ضوء فقه النوازل "البلايا، والمصائب، والشدائد"، وما يقتضيه فقه الأولويات وفقه المقاصد العامة للتشريع التي يأتي الحفاظ على الأنفس والأوطان في القلب منها.

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