تسجيل 5 إصابات بكورونا فى تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، عقب اجتماع اللجنة العلمية لفيروس كورونا، مع وزير العدل عبدالحميد جول، ووزير النقل والبنية التحتية محمد جاهد تورهان، إن عدد الحالات الإجمالية المصابة بكورونا وصل إلى خمس حالات، حيث تم رصد إصابة ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة بفيروس كورونا (كوفيد 19).وتابع قوجة: "يجب عليَّ أن أخبركم في هذه الساعة أننا اكتشفنا ثلاث حالات جديدة في العائلة نفسها»، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت تحديد الزيارات للمرضى، وأنه لن تكون هناك زيارات في الساعات المسائية.