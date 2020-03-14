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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 5 إصابات بكورونا فى تركيا

السبت 14/مارس/2020 - 11:36 ص
كورونا
كورونا
أمينة ذكى
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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، عقب اجتماع اللجنة العلمية لفيروس كورونا، مع وزير العدل عبدالحميد جول، ووزير النقل والبنية التحتية محمد جاهد تورهان، إن عدد الحالات الإجمالية المصابة بكورونا وصل إلى خمس حالات، حيث تم رصد إصابة ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وتابع قوجة: "يجب عليَّ أن أخبركم في هذه الساعة أننا اكتشفنا ثلاث حالات جديدة في العائلة نفسها»، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت تحديد الزيارات للمرضى، وأنه لن تكون هناك زيارات في الساعات المسائية.

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