رواندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت رواندا، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.وفي سياق متصل، انتشر فيروس كورونا المستجد في الصين وانتقل إلى أكثر من 48 دولة مختفلة.وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة.وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن 1430 شخصًا غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، أمس، فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 410 إلى 3610 حالات، وفقًا لوكالة شينخوا.وأشارت اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني بلغ 80824 حتى نهاية يوم الجمعة، من بينهم 12094 مريضًا ما زالوا يتلقون العلاج، بينما خرج 65541 مريضًا.