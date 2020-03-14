ارتفاع عدد المصريين مصابى كورونا بالسعودية لـ48

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم، أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، منها تقرير مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، حيث أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، وليد عبد الرازق أحمد، أن حكومة المملكة العربية السعودية، قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين، من الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد الموافق 15 مارس الجاري، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.وستقوم وزارتا الصحة والداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى بالمملكة، ذوات العلاقة بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من الآن.وأشار المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت عن إصابة 14 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الحالات المصابة داخل المملكة 86 حالة، منها 38 ذكورًا و48 إناثًا، من بينهم 33 سعوديا، و53 من غير السعوديين منهم 48 مصريا، واثنين من البحرين، وأمريكي، ولبناني وبنجلاديشي، وتعافى منها حالة واحدة، وجميع الحالات المصابة المؤكدة المتبقية معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة باستثناء حالة واحدة في العناية المركزة المخصصة للعزل.وكشف مكتب التمثيل العمالي بميلانو- إيطاليا، في تقرير للمستشار العمالي مجدي سيد حسنين، عن أنه بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الإيطالي بمنع الخروج نهائيا من المنازل وفرض عقوبات على المخالفين، أعلن الشعب الإيطالي الحداد الرسمي وقاموا بعزف الموسيقى والنشيد الوطني لبلادهم من البلكونات الخاصة بهم لمحاربة الملل، وشددت الشرطة بمنع أي مواطن من النزول للشارع وطبقت الغرامات الفورية بمنتهي الحزم، وأصدر نموذج صادر من قبل وزارة الداخلية لا بد أن يحمله كل مواطن يسير في الطريق، يحدد وجهته واسمه وعنوانه وسبب نزوله للشارع، عدا ذلك يطبق عليه القانون فورا.ووفقا لبيان وزارة الصحة الإيطالية بلغ إجمالي الإصابات ١٥١١٢ حالة، والوفيات ١٠١٦ حالة.وفي نفس السياق، أشار تقرير المستشار العمالي بالأردن طلعت محمد السيد، إلى أنّه بالتنسيق والاتفاق بين الحكومتين الأردنيّة والمصريّة على تعليق رحلات الطيران بين البلدين اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذتها البلدان للحدّ من فرص انتقال فيروس كورونا المستجد.وتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين من أمس الجمعة واليوم السبت وغدا الأحد كالمعتاد، لكنّها ستتوقّف اعتبارًا من صباح يوم الإثنين حتى إشعار آخر.وفي السياق نفسه أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أنه تم شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا ومغادرته مستشفى الأمير حمزة برفقة زميله المشتبه بإصابته بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية شفاء المصاب، كاشفا عن أن الفحوصات أكدت عدم إصابة أي شخص خالط المصاب بالفيروس، مؤكدًا بذلك خلو الأردن من الفيروس.