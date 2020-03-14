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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر: المصريون دائمًا فى قلب وعقل السيسى

السبت 14/مارس/2020 - 11:20 ص
فرج عامر
فرج عامر
عائشة حسن
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أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشعب المصرى دائمًا في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك إشادة وتقدير الرئيس السيسي بالشعب المصري وقدرته القوية ومعدنه النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التى اجتاحت البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر دليل قاطع على متابعة الرئيس السيسى ليس فقط لأداء الحكومة في مواجهة ازمة الأمطار، ولكن على متابعته أيضا للمواقف البطولية لهذا الشعب العظيم ومساندته لجهود الدولة المصرية فى تجاوز هذه الأزمة.

ووجه "عامر" فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى على ما سطره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" وتأكيده أن المصريين حكومة وشعبًا أثبتوا على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل فى التعامل مع الاضطرابات الجوية التى اجتاحت البلاد، وأن الدولة أدارت بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدًا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا.. الشكر كل الشكر للمسئولين والأفراد الذين اقتضت المسئولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيًا من قلب الحدث إضافة إلى قول الرئيس السيسى: ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصرى الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح إننا سويًا، يدًا بيد.. أقوى من أى شىء.. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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