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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: غادة والى لا تعرف سوى طريق النجاح داخل مصر وخارجها

السبت 14/مارس/2020 - 11:19 ص
أمين مسعود
أمين مسعود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، أن الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا لا تعرف إلا لغة تحقيق النجاح في عملها، سواء داخل مصر وخارجها، وأكبر دليل على ذلك توجيهها العاملين في مقار الأمم المتحدة في فيينا ببدء تطبيق نظام العمل من المنزل واتخاذ إجراءات للحد من السفر إلى الدول الأخرى في مهام عمل وأنشطة ميدانية ومنع الزيارات لغير العاملين الأساسيين وأيضا منع الاجتماعات بالمقار، وإيقاف الفعاليات والاحتفاليات، في إطار مواجهة فيروس "كورونا" واتساقا مع ما اتخذته الحكومة النمساوية من إجراءات احترازية تبدأ بعد غد الإثنين بإغلاق تدريجي للمدارس، بعد تعطيل الدراسة في الجامعات.
وكان المستشار النمساوي سباستيان كورتس، قد أكد أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في النمسا وصلت بالفعل إلى أبعاد دراماتيكية بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 300 إصابة.

وقال كورتس، في كلمته أمام مجلس الأمن الوطني، إنه إذا لم يتم احتواء الانتشار السريع للفيروس فإن هذا العدد سيتجاوز عدة آلاف في أقل من أسبوع.

وأشار كورتس إلى أن الحكومة تكثف جهودها لاحتواء المرض، خاصة إنقاذ حياة المسنين، إذ اتخذت الحكومة خطوات صارمة مثل القيود المفروضة على الجامعات والمدارس والمناسبات، لافتا إلى أن الإجراءات الحالية لا يمكن لها إيقاف الفيروس ولكن يمكن إبطاؤه حتى لا ينتشر.

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