النرويج تنصح مواطنيها بعدم السفر للخارج بسبب كورونا

نصحت وزارة الخارجية النرويجية جميع المواطنين، اليوم السبت، بعدم السفر إلى أي بلد خلال الشهرالمقبل، وحثت في الوقت نفسه رعاياها في الخارج على العودة إلى الوطن في أقرب وقت ممكن بسبب تفشي فيروس كورونا.وأضافت الوزارة أن هذه التوصية ضرورية في ظل انتشار الفيروس وقيود السفر التي فرضتها بلدان أخرى.وقالت رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرج، إنه سوف يتم اتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا تعد الأقوى التي يتم تطبيقها أثناء وقت السلم، وفقا لوكالة الأنباء النرويجية.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "سولبرج" القول إنه "يجب اتخاذ هذه الإجراءات لضمان استمرار عمل المجتمع، خاصة قطاع الرعاية الصحية".وأشارت "سولبرج" إلى أنها مترددة في إغلاق المدارس، بما أن هناك حاجة لاستمرار أولياء الأمور في العمل في القطاعات الحيوية.