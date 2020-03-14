«ملائكة التنين».. فرق التدخل السريع تكافح الإعصار فى ربوع مصر





ملحمة جسدها فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ كل من يحتاج مساعدة خلال الظروف العصيبة التي تشهدها مصر بسبب حالة طقس سيئة، وتعرضها لإعصار "التنين" الشديد ا مصاحبًا بالرعد والبرق.



جاب الفريق محافظات مصر لإنقاذ المشردين، وعلى صفحة الفريق بـ "فيس بوك" هناك تحديثًا حيًا للحالات التي تم إنقاذها لحظة بلحظة، نرصد بعض تلك الحالات.



اختاروا الخروج فى ظروف هرع كثيرون إلى منازلهم مستمتعين بقضاء أيامًا للشتاء ومطره وسط دفء الأسّرة، أعضاء فريق الإنقاذ السريع الذين تطوعوا غير عابئين بإعصار، لا يشغلهم سوى إنقاذ مشرد.ملحمة جسدها فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ كل من يحتاج مساعدة خلال الظروف العصيبة التي تشهدها مصر بسبب حالة طقس سيئة، وتعرضها لإعصار "التنين" الشديد ا مصاحبًا بالرعد والبرق.جاب الفريق محافظات مصر لإنقاذ المشردين، وعلى صفحة الفريق بـ "فيس بوك" هناك تحديثًا حيًا للحالات التي تم إنقاذها لحظة بلحظة، نرصد بعض تلك الحالات.

فرق التدخل السريع

نجح الفريق بمحافظة أسيوط، في انتشال رجل عمره 95 عامًا، آلت به الظروف القاسية ليصبح شريدًا في غيبات طرقات المحافظة بلا مأوى ليجد مأواه فقط الشارع بأمطاره ورعد وبرق سماؤه، في ليال اختبئ فيها الجميع داخل منازله متابعًا فقط لهذه الأجواء مستمتعًا بدفء البيت وسترته، فيأتي فريق التدخل، وينقذه من هذه المهالك، ويقدم له الطعام والشراب والدفء معًا ويحمله إلى أقرب دار رعاية للاهتمام به في هذا السن الذي هو به أشد الناس احتياجًا له.



لم تكن قسوة الشارع أكثر بهذه الحالة قسوةً من قسوة الأهل، لذا قرر ( م.م ) صاحب ٦٧ عاما أن يفترش أحد شوارع محافظة القاهرة متخذًا إياه المأوى الوحيد منذ 10 أعوام ليعتاد كل من الشارع وهو على مصاحبة الآخر، إلا أن فريق التدخل السريع قرر أن يغير في ليلة إعصار "التنين" هذا المشهد الدرامي الذي دام 10 سنوات كاملة يحمل في طياته آلامًا وأحزانًا يدركها وحده صاحب ال67 عامًا، فيقنعه الفريق بحقه في الحياة الكريمة، ويتم دمجه بعدها بدار عقيلة السماع بحلوان.



وتحت شعار "مش هنسيب حد بردان" الذي اتخذه فريق التدخل السريع شعارًا بجميع أيام الشتاء، تحركت فرقه في جميع محافظات مصر لتنقذ أناسًا أكل البرد أجسادهم، فمن أسيوط إلى الإسماعيلية، التي بها فوجئ أعضاء الفريق أثناء التجول بشوارعها بزوجين صاحبا بعضهما البعض بهذه الظروف الجوية القاسية متخذين الشارع مقرًا لتلك الرفقة المسنة، هما ( م.م ) البالغ من العمر ٦٣ عامًا، ويعاني من إعاقة بالعين وزوجته (م.ع ) ٦٥ عامًا تواجه صعوبة بالحركة، وتبين أنهما اتجها إلى الشارع بعد تعرض منزلهما للانهيار، ليتخذ فريق الإنقاذ الإجراءات اللازمة بعد سماع قصتهما، ويتم إيداع كل من الحالتين بمركز التأهيل بمحافظة السويس حتي يتسني تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهما.



فرق التدخل السريع

وتحت شعار "مش هنسيب حد بردان" الذي اتخذه فريق التدخل السريع شعارًا بجميع أيام الشتاء، تحركت فرقه في جميع محافظات مصر لتنقذ أناسًا أكل البرد أجسادهم، فمن أسيوط إلى الإسماعيلية، التي بها فوجئ أعضاء الفريق أثناء التجول بشوارعها بزوجين صاحبا بعضهما البعض بهذه الظروف الجوية القاسية متخذين الشارع مقرًا لتلك الرفقة المسنة، هما ( م.م ) البالغ من العمر ٦٣ عامًا، ويعاني من إعاقة بالعين وزوجته (م.ع ) ٦٥ عامًا تواجه صعوبة بالحركة، وتبين أنهما اتجها إلى الشارع بعد تعرض منزلهما للانهيار، ليتخذ فريق الإنقاذ الإجراءات اللازمة بعد سماع قصتهما، ويتم إيداع كل من الحالتين بمركز التأهيل بمحافظة السويس حتي يتسني تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهما.



وفى محافظة بني سويف، عاش ( م.س) صاحب ٣٥ عامًا بالشارع 10 سنوات، ليأتي فريق التدخل السريع الذي ما أن وجده قام بعمل دراسة حالة أولية له لمعرفة أسباب تفضيله الشارع، ليتأكد الفريق أن الشاب يتيما، ويعاني قسوة وإهمال أخوته مما جعله يتخذ الشارع بقسوته مأوى، فيتم إقناع الشاب بضرورة البدء في عيش حياته وسط بيئة ترعاه، وتحنو عليه وهي إحدى دور الرعاية، وهو ما تم بالفعل.



وأعلن الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أنه إرسال فرق إغاثة للمتضررين من الطقس السيئ، إلى منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، كما قال في منشور على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"،: "من إمبارح الساعة 2 ووزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج بعتت فرق الطوارئ وفرق الإغاثة بالهلال الأحمر إلى منطقة الزرايب في 15 مايو، والنهاردة من الصبح باقي الفرق هناك وقدمنا كل اللي هما محتاجينه".



فرق التدخل السريع