فيتنام تعلن حظرًا لمدة شهر على دخول القادمين من 27 دولة أوروبية

علقت فيتنام، اليوم السبت، دخول القادمين من 27 دولة أوروبية "دول منطقة شنجن، والمملكة المتحدة" إلى أراضيها لمدة 30 يومًا؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وذكرت السلطات، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن أي شخص زار تلك الدول في غضون الـ14 يوما الماضية سيتم منعه من دخول البلاد.وستدخل القيود المفروضة على السفر حيز التنفيذ بدءًا من منتصف ليل غد الأحد بالتوقيت المحلي، وستظل سارية لمدة 30 يوما.يذكر أن فيتنام سجلت 32 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خرجت منها 16 حالة من المستشفى.