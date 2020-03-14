3 إصابات جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، اليوم السبت، عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 38 إصابة.وأعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 35 حالة، وفقا لما نقلته فضائية "سكاى نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.وصرح الناطق باسم حكومة رام الله، إبراهيم ملحم، أمس الجمعة، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية ارتفع إلى 35 حالة.وأفاد ملحم في مؤتمر صحفي، عن وجود 4 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في بيت لحم، ليرتفع العدد إلى 35 مصابا، موضحًا أن الإصابات لفتاتين وشابين، وفقا لما نقلته موقع "فلسطين الآن".