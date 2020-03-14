حماقى يقدم ألبوم أطفال بمشاركة نجوم «the voice kids»

يستعد الفنان محمد حماقي لتقديم ألبوم غنائي خاص بالأطفال خلال الفترة المقبلة.وقال مصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، إن حماقي بدأ في اختيار أغاني الألبوم، والذي من المنتظر أن يضم 4 أو 5 أغنيات على أقصى تقدير، ومن المقرر أن يشارك في الألبوم عدد من نجوم برنامج "the voice kids" في موسمه الأخير، والذي شارك حماقى في لجنة تحكيمه.وأضاف المصدر، أن حماقي من المقرر أن يطرح الميني ألبوم بالتزامن مع أعياد الطفولة أواخر العام الجاري، خاصة مع انشغاله في الوقت الحالى بألبومه الغنائي الجديد.في سياق متصل، دخل حماقي معسكرًا مغلقًا بمشاركة عدد من المشعراء والملحنين؛ للانتهاء من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، والمقرر طرحه في فصل الصيف المقبل، حيث انتهى من تسجيل 5 أغانٍ، وتتبقى له 7 أغانٍ للانتهاء من تسجيل الألبوم بالكامل ليدخل بعدها مرحلة المكساج استعدادًا لطبع الماستر وبدء أعمال الدعاية الخاصة به.من جهة أخرى، اعتذر حماقي عن إحياء عدد من الحفلات في الفترة القادمة على خلفية قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات ورغبة منه في إنهاء الألبوم.