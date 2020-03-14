إيران تستدعى سفير سويسرا للاحتجاج على تصريحات ترامب

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي استدعاء السفير السويسري بطهران، أمس الجمعة، بصفة أن بلاده راعية للمصالح الأمريكية في إيران، وذلك احتجاجًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حمّل إيران مسئولية الهجوم الصاروخي على قوات التحالف في معسكر التاجي شمال بغداد.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها موسوي اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وقال: "لقد تم إبلاغ راعي المصالح الأمريكية بأنه على الرئيس الامريكي بدلا من اتهام الآخرين، الإقرار بسياسات أمريكا الخاطئة في التواجد غير الشرعي في العراق وقتل القادة والجنود العراقيين، والذي أصبح العنصر الأساس لكراهية الشعب العراقي لأمريكا كحقيقة قائمة".وأضاف موسوي أنه تم توجيه التحذير خلال استدعاء السفير السويسري إزاء أي إجراء غير مدروس من الجانب الأمريكي وتداعيات ذلك.يذكر أن قوات التحالف قد شنت غارات أمس الأول الخميس، هجمات أدت لمقتل منتسبين لقوات الأمن العراقية وهيئة الحشد الشعبي العراقية، وذلك ردًا على قصف صاروخي استهدف يوم الأربعاء الماضي قاعدة التاجي التي تنتشر فيها قوات التحالف.