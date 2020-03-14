سينرجى تقرر تقديم «لص بغداد 2» وتحويله إلى سلسلة مغامرات

بدأ المخرج أحمد خالد موسى، تحضيرات الجزء الثاني من فيلم "لص بغداد" والمقرر تحديد موعد بدء تصوير أول مشاهده خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد النجاح الساحق للفيلم بدور العرض.وعلمت "الدستور" من مصدر مقرب من صناع الفيلم أن شركة سينرجى المنتجة للعمل قررت تقديم أكثر من جزء من الفيلم بهدف تنشيط السياحة، خاصة أن الفيلم تم تصويره في أكثر من منطقة ساحلية في مصر، حيث يرغب صناعه فى أن يتحول "لص بغداد" إلى سلسلة وعالم خاص به، مثل الأعمال السينمائية العالمية القائمة على فكرة المغامرات.وكان فيلم "لص بغداد" قد حقق إيرادات وصلت إلى 32 مليونًا و264 ألفًا و386 جنيهًا في أسبوع عرضه السادس.فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.