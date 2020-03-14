رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رصد تجمعات مياه أسفل كوبري بلبيس والدفع بسيارات لشفطها

السبت 14/مارس/2020 - 11:07 ص
كوبري بلبيس
كوبري بلبيس
عمرو المزيدي
طباعة
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية عن وجود تجمع المياه أسفل كوبري بلبيس القادم من الزراعي اتجاه القاهرة الجديدة والتجمع ونتج عن ذلك بعض الكثافات المرورية والتواجد الميداني على الطريق ويتم شفط المياه وسحب الكثافات تواجد اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور والقيادات المرورية وتم التنسيق مع محافظ القاهرة لإرسال سيارات الشفط وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

استعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بعد توقعات الأرصاد الجوية لموجة الرياح محملة بالأتربة وهطول الأمطار على الطرق، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتنسق الإدارة العامة للمرور، مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الرياح أو هطول الأمطار على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية بعد ظهور رياح محملة بالأتربة أو هطول الأمطار على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.

واستعدت إدارة المرور لموجة سوء الأحوال الجوية على الطرق الرابطة بين المحافظات، وتناشد بتوخى الحذر على الطرق، ومنع السرعات أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالأتربة، التى يتوقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانا، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.

موضوعات متعلقة

خبير عسكري يكشف دلائل صناعة كورونا في «مختبرات»

اليوم.. بدء التقديم للضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ93.. وخروج شخص من مستشفى العزل

مصرع سيدة صعقا بالكهرباء نتيجة الأمطار بالدقهلية

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

انهيار منزل بسبب الأمطار في القليوبية

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

«الأرصاد»: اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة والقاهرة 21 درجة

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

طوكيو تتعهد بتطبيق كل إجراءات الوقاية خلال مسيرة الشعلة

«ريفر بليت» يرفض خوض مباراة في الكأس خوفا من كورونا

إصابة لاعبين بـ «تروا» الفرنسي بكورونا

«الفيفا» يوصى بتأجيل المباريات الدولية المقررة فى مارس وأبريل بسبب«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

«العرب.. والذاكرة القومية» إصدار جديد لـ مصطفى الفقي عن هيئة الكتاب

في ذكراه الـ90.. «جوجل» يحتفي بالنحات الجزائري محمد خدة

«مصحف أحمر» على طاولة صالون «سالمينا» الثقافي.. غدًا

انطلاق مؤتمر «الخيال الشعبي» بجامعة القاهرة.. اليوم