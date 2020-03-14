بحضور 50 ألف عامل.. القوى العاملة تنظم 450 ندوة للتوعية بكورونا

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، جميع إدارات السلامة والصحة المهنية، بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتكليف كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية "الصحة المهنية" بتنظيم ندوات بالشركات والمصانع لنشر الوعي بين العاملين بهذه المنشآت بشأن فيروس "كورونا"،وكيفية الوقاية منه، وكذلك الأعراض والعلاج باللجوء لوزارة الصحة.وقال الوزير، إنه في هذا الإطار تم تنظيم ما يقرب من 450 ندوة بجميع المحافظات حتى الآن، حضرها ما يزيد عن 50 ألف عامل، وجارى تنفيذ باقي هذه الندوات بجميع المنشآت علي مستوي الجمهورية.وفي نفس السياق أشار أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئية العمل بالوزارة، إلى أن أخر ندوة تم عقدها للتوعية عن أعراض فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه كانت بمقر الشركة التركية بالمنطقة الحرة بميناء دمياط البحري، بحضور رؤساء الأقسام والعاملين بالشركة من مصريين وأتراك، تحت إشراف منى الأطروشي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.وألقى المحاضرة الدكتور أسامة نعمان، وبحضور مديرة المكتب الكيميائية أمل العواضي، ومفتشي المكتب.