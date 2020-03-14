فتح عدة طرق صحراوية بعد تحسن حالة الجو

فتح رجال المرور عددًا من الطرق، منها طريق الواحات البحرية اتجاه الفرافرة وطريق فيران اتجاه سانت كاترين محافظة جنوب سيناء وطريق الغردقة القادم والمتجه إلى القاهرة والغردقةكما تم فتح طريق طابا اتجاه نويبع وطريق قنا اتجاه الأقصر وطريق سوهاج اتجاه القاهرة وطريق أسوان اتجاه أبوسمبل وطريق الزعفرانة اتجاه رأس غارب.وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام باتباع تعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، واتباع السرعة المقررة والالتزام بالحارة المرورية.