انهيار منزل وإنقاذ أسرة علقت بسبب الأمطار في شبرا الخيمة

تسببت موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة في انهيار منزل مكون من 4 غرف ونفوق حيواناتهم، كما أنقذت الحماية المدنية أسرة بشبرا الخيمة علقت بعد انهيار سلم منزلهم.الواقعة الأولى حدثت في مدينة طوخ بسبب ورود بلاغا بانهيار منزل بقرية العمار الكبرى بالطوب اللبن.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وتبين انهيار منزل مكون من 4 غرف وحمام ومطبخ على مساحة 180 مترا يمتلكه "أحمد. م. ع" 16 سنة، ومقيم مع والدته، ونتج عن انهيار المنزل نفوق 3 عجول و4 خرفان.كما تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية من إنقاذ سيدة وأسرتها علقت في الدور الرابع بعد انهيار جزء من سلم منزلهم بسبب الأمطار بشبرا الخيمة.فيما تواصلت جهود فرق الطوارئ بالمحافظة في رفع ومتابعة حالة الطقس وشفط المياه من كافة أنحاء المحافظة، وتواجد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل الأزمات والمشكلات والدفع بسيارات إضافية لشفط المياه بعد زيادة كميات الأمطار بشكل كبير واستمرار هطول المطر.ووجه المحافظ المسئولين وفرق الطوارئ باستمرار تكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمدن المحافظة مع استمرار سقوط الأمطار بغزارة بالغة، وتكثيف تواجد معدات شفط المياه بالعمل بمناطق تجمع المياه التي تعوق حركة الطريق، وكذلك استمرار عمل الطلمبات المحمولة داخل الأنفاق.