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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: تفادى الحكومة آثار الأمطار السلبية إنجاز تاريخى

السبت 14/مارس/2020 - 10:55 ص
النائب حسين أبو جاد
النائب حسين أبو جاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وصف النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي هطلت لساعات طويلة على البلاد، بأنه إنجاز تاريخي للدولة المصرية.

وقال أبوجاد، في بيان اليوم: "لقد جاء الوقت لنقدم الشكر للحكومة بعد نجاحها وإدارتها ملف مواجهة الآثار السلبية للأمطار بأسلوب علمي ومهني واحترافي، مشيرا إلى أننا رأينا العديد من الوزراء والمحافظين يطوفون الميادين والشوارع والمجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة الحد من الآثار السلبية للأمطار على الطبيعة، كما رأينا مديرى الأمن بالمحافظات وضباط ورجال المرور على مدى الـ48 ساعة في مختلف الشوارع والميادين لتخفيف الآثار السلبية للأمطار".

وأشاد النائب حسين أبوجاد بالمواقف الوطنية المشرفة للشعب المصري ولشباب مصر الواعد فى مساندة جهود الدولة المصرية في مواجهة الأمطار قائلا: "هذا هو الشعب المصري العظيم الذي لن تتغير مواقفه أبدا وسيظل يقف صفا واحدا ويدا واحدة خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا".

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