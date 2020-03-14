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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الشرقية نجحت بامتياز في مواجهة أزمة الامطار

السبت 14/مارس/2020 - 10:54 ص
الأمطار
الأمطار
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية وعضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية، جهود الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء عاطف مهران، مدير أمنها، جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز وقيادات الشرطة وضباط ورجال المرور في مواجهة الاثار السلبية للامطار.

وقال أباظة، في بيان اليوم، إن محافظة الشرقية بقيادة الدكتور ممدوح غراب والتنسيق والتعاون بين جميع المسئولين بها نجحت في تنفيذ تكليفات الدولة بدرجة امتياز في تجنب جميع الآثار السلبية للأمطار، مؤكدا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نجحت في تنفيذ خططها العلمية بكل مهنية واحترافية على مستوى الجمهورية في مواجهة الأمطار، مطالبا باتخاذ هذه الخطط العلمية والمدروسة منهاج عمل في الأزمات.

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