«التنمية المحلية»: طقس اليوم مستقر على أغلب المحافظات

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن التقرير الصادر عن وزارة التنمية المحلية الخاص بغرف العمليات والمحافظات يؤكد أن أغلب الحالات الجوية بجميع المحافظات مستقرة، مشيرًا إلى استمرار شفط المياه بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.وأضاف قاسم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أن حالة الطقس مستقرة في القاهرة والجيزة، منوهًا بأن هناك حالات تضرر لعدد من قاطني المنازل، وتم الدفع بقافلة إنسانية قدمت 1400 وجبة، إضافة إلى 250 مرتبة و500 بطانية للمتضررين.وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم وصول 3 فرق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لرفع الأضرار والآثار الناجمة عن الطقس السيئ، لافتًا إلى أن الإسكندرية بها أمطار خفيفة إلى متوسطة، وجارٍ العمل على رفع تراكمات المياه.