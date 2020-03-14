«الوفد» يطالب بخطة حكومية للاستفادة من مياه الأمطار

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن الأجهزة التنفيذية تعاملت مع أزمة السيول بطريقة مناسبة على جميع المستويات.وقال قوطة، في بيان، اليوم السبت، إنه رغم تعرض مصر لأمطار شديدة وصلت حد السيول في بعض المناطق على مدار يومين، إلا أن الحكومة نجحت في التعامل معها على أرض الواقع.وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة وضع خطة شاملة وإيجاد بدائل يمكن من خلالها تصريف مياه الأمطار بعيدا عن شبكات الصرف الصحي.وأشار قوطة، إلى أن الاستفادة من مياه الأمطار وعدم إهدارها أمر واجب وضروري كأحد البدائل التي يمكنها التقليل من العجز المائي الذي تعاني منه مصر.وأشاد المهندس حمدي قوطة، بسرعة تحرك الحكومة لإيواء المتضررين من الأمطار وفتح مراكز الشباب والمقار الحكومية لإغاثة المنكوبين وتعويض المتضررين من السيول.