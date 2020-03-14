رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعتزم حظر التجمعات العامة لمكافحة كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:51 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
تعتزم الحكومة البريطانية سن قوانين للطوارئ هذا الأسبوع لحظر التجمعات العامة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في تصعيد لخطة الأزمة التي قال منتقدوها إنها شديدة التراخي.

وقاوم رئيس الوزراء بوريس جونسون حتى الآن ضغوطا لتطبيق بعض الإجراءات الصارمة المطبقة في بلدان أوروبية أخرى لإبطاء انتشار الفيروس.

لكن تم أمس الجمعة، تعليق كافة مباريات الدوري الإنجليزي حتى الرابع من أبريل نيسان فيما أرجأ المنظمون أحداثا رياضية أخرى مثل ماراثون لندن.

وقال مصدر بالحكومة "صغنا تشريعا للطوارئ لمنح الحكومة السلطات المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا بما في ذلك سلطات منع التجمعات العامة وتعويض المنظمين، وسننشر هذا التشريع خلال الأسبوع الحالي".

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن حظر التجمعات العامة قد يسري اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع وقد يؤثر على أحداث منها مهرجان جلاستونبري للموسيقى وبطولة ويمبلدون للتنس وسباق الخيل المعروف بالسباق الوطني الكبير.

موضوعات متعلقة

الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ93.. وخروج شخص من مستشفى العزل

«الأرصاد»: اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة والقاهرة 21 درجة

خبير عسكري يكشف دلائل صناعة كورونا في «مختبرات»

رسالة كلوب بعد تعليق ليفربول نشاطه بسبب كورونا

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

انهيار منزل بسبب الأمطار في القليوبية

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

«الأرصاد»: اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة والقاهرة 21 درجة

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

طوكيو تتعهد بتطبيق كل إجراءات الوقاية خلال مسيرة الشعلة

«ريفر بليت» يرفض خوض مباراة في الكأس خوفا من كورونا

إصابة لاعبين بـ «تروا» الفرنسي بكورونا

«الفيفا» يوصى بتأجيل المباريات الدولية المقررة فى مارس وأبريل بسبب«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

«العرب.. والذاكرة القومية» إصدار جديد لـ مصطفى الفقي عن هيئة الكتاب

في ذكراه الـ90.. «جوجل» يحتفي بالنحات الجزائري محمد خدة

«مصحف أحمر» على طاولة صالون «سالمينا» الثقافي.. غدًا

انطلاق مؤتمر «الخيال الشعبي» بجامعة القاهرة.. اليوم