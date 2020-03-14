الفلبين تفرض حظر تجول بعد 8 حالات وفاة بكورونا

أعلن رؤساء بلديات مانيلا الكبرى الستة عشر حظر التجول ليلا اليوم السبت، وحثوا مراكز التسوق على الإغلاق لمدة شهر في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما أعلنت الفلبين زيادة عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى ثماني حالات.وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم ثلاث حالات وفاة جديدة، من بينها مريض في جنوب الفلبين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثمانية.ورفع الرئيس رودريجو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى أعلى مستوى وأصدر إجراءات الحجر الصحي في العاصمة التي يقطنها 12 مليون نسمة على الأقل.وإذا جرى تنفيذ جميع الإجراءات في العاصمة الفلبينية، فستكون من بين الإجراءات الأكثر صرامة في آسيا، وتأتي في وقت تبذل فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة جهودا مضنية لاحتواء وباء قتل ما يربو على خمسة آلاف شخص في مختلف أرجاء العالم.وأصدر الرئيس يوم الخميس قيودا على السفر البري والجوي من العاصمة وإليها ستدخل حيز التنفيذ في 15 مارس آذار، ومدد إغلاق المدارس حتى 12 أبريل.وسجلت الفلبين حتى أمس الجمعة 64 حالة إصابة بفيروس كورونا.