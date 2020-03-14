أبرز ضبطيات المباحث وقرارات النيابة العامة اليوم السبت 14 مارس

- طلب التحريات في وفاة شقيقين صعقا بالكهرباء في المريوطية

- تجديد حبس مسجل 15 يوما بتهمة الاتجار في الهيروين بـ6 أكتوبر

- تجديد حبس 3 متهمين باختطاف واغتصاب سيدة في بولاق الدكرور

- تجديد حبس فتاة تستقطب راغبي المتعة بالجيزة

- النيابة تطلب التحريات في واقعة انهيار منزلين بالبدرشين

- النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقطت عليه نخلة بالبدرشين

- حبس ربة منزل وطليقها لسرقتهما الشقق السكنية بأكتوبر

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، سرعة إجراء التحريات التكميلية حول وفاة شقيقين صعقا بالكهرباء، أعلى دائري المريوطية خلال دفعهما السيارة الخاصة بهما بعد تعطلها.كان بلاغ قد ورد لغرفة عمليات النجدة من الأهالي يفيد بمصرع شخصين صعقا بالكهرباء أعلى دائري المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفيين هما "أحمد.ع.ع "، وشقيقه إسلام، وهما يعملان تاجرين بسوق الجملة فى 6 أكتوبر.وبعمل التحريات تبين أن سيارتهما الملاكي تعطلت بسبب الأمطار أعلى محور المريوطية المتجه إلى المنيب، وأثناء محاولة صيانتها التي استمرت دقائق أصابهما صعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة، ما أسفر عن مصرعهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر اليوم السبت، حبس مسجل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاتجار في الهيروين بمدينة 6 أكتوبر، وحيازته سلاح ناري.يذكر أن معلومات قد وردت لضباط قسم شرطة أكتوبر تفيد قيام عاطل، سبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة الهيروين المخدر، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أُعدت القوات مأمورية لضبطه.قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم باغتصاب سيدة ببولاق الدكرور، بعد خطفها من داخل سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل.كان المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل، مفاده قيام 3 أشخاص باستيقافه حال تواجد جارته معه داخل السيارة، والتعدي عليه بالضرب وخطفه هو وجارته داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وإطلاق سراحه واحتجاز جارته.أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة اليوم السبت قرار بتجديد حبس فتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب واستقطاب زباينها من أحد الكافيهات بمنطقة المهندسين، مقابل 1000 جنيه في الساعة.كشفت تحقيقات النيابة، أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد قيام فتاة باستقطاب راغبي ممارسة المتعة من داخل إحدى الكافيهات بمنطقة المهندسين مقابل مبالغ مالية، حيث إنها تتردد على المكان المشار إليه، وتقوم بإغواء ضحيتها ثم يتبادلون أرقام الهاتف المحمول، وبعد خروجه من الكافية تتواصل معه للاتفاق على مكان ممارسة الأعمال المنافية للآداب والمبلغ المتفق، وكان المبلغ 1000 جنيه في الساعة.تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها اليوم السبت حول انهيار منزلين بسبب موجة الطقس بالبدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، يفيد بانهيار منزلين، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، التي تمكنت من إنقاذ سكان أحد المنزلين دون وقوع إصابات.صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بدفن جثة طفل لقي مصرعه متأثرا بإصابته بعدما سقطت عليه نخلة في البدرشين بسبب الرياح الشديدة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من الأهالي، يفيد مصرع طفل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفل في العقد الأول من العمر يدعى "ع" مصاب بكسور في مناطق متفرقه من الجسم، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير الطفل سقطت عليه نخلة بسبب سرعة الرياح مما أدى إلى وفاته وبسؤال أهليته أكدوا ما جاء في تحريات الأجهزة الأمنية، مشيرين إلى عدم وجود شبهة جنائية بالحادث.أمرت النيابة العامة بأكتوبر حبس ربة منزل وطليقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.كما أمرت بحبس آخر لشرائه المسروقات منهما، وطلبت تحريات الأمن حول نشاط المتهمين وبيان ما إذا كان هناك آخرون اشتركوا في ممارسة نشاطهم الإجرامي.وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل تدعى "و"، تفيد بأنه عقب عودتها لشقتها الكائنة بعقار بدائرة القسم اكتشفت سرقة خزينة وبداخلها "مفتاح احتياطي للسيارة، بعض المصوغات الذهبية"، تم عمل التحريات التي تبين من خلالها أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل تدعى "س.م" وطليقها "أ. ش" لهما معلومات جنائية مسجلة"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما "2 مفك، بنسة كهربائية، مفتاح فرنساوى، 2 قلب كالون، مبلغ مالى"، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.