كورونا يغلق مدارس إندونيسيا أسبوعين

قال أنيس باسويدان حاكم جاكرتا، اليوم السبت، إن العاصمة الإندونيسية ستغلق جميع المدارس وستطبق نظام التعليم عن بعد لمدة لا تقل عن أسبوعين اعتبارا من هذا الأسبوع للحد من انتشار فيروس كورونا.وسجلت إندونيسيا 35 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الجمعة، منها رضيعان مما يرفع عدد الإصابات هناك إلى 69، وأودى الفيروس بحياة ما لا يقل عن أربعة أشخاص.ودفع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى مثليها بعض المدارس لإغلاق أبوابها قبيل إعلان باسويدان فيما اقترحت بعض الشركات على موظفيها العمل من المنزل.كما قرر حاكم جاكرتا أيضا إغلاق المتاحف والمتنزهات وحدائق الحيوان لأسبوعين منذ أمس الجمعة.وأعلنت مدينة سولو في إقليم جاوة الوسطى إغلاق المدارس.