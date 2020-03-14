سيولة مرورية في القاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية لعطلة المدارس بسبب ظروف الطقس.وانتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، وكذلك محور روض الفرج، وعلى عموم الطريق الدائري وجميع النزلات.كما انتظمت حالة المرور بميدان الجيزة في الاتجاهين وكذلك كوبري الجيزة المعدني وشارع رمسيس اتجاه غمرة حتى مسجد النور وشهد الطريق الدائري سيولة مرورية عند بوابات حدائق الأهرام وانتظمت حركة المرور بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد وشهد طريق السويس انتظامًا مروريا اتجاه مدينتي والرحاب والتجمع كما شهد شارعي الهرم وفيصل انتظامًا مروريا في الاتجاهين.وتكثف الإدارة العامة للمرور، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق.