ضبط 12 كيلو بانجو و5 أسلحة نارية في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط كميات من نبات البانجو المخدر، بحوزة 7 أشخاص في أسوان، اليوم.وكان اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا بالقبض على 7 متهمين، وبحوزتهم 5 أسلحه نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 12 كيلو جرامًا.و تحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتتولى النيابة التحقيقات.ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.