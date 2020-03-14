رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ 7

السبت 14/مارس/2020 - 09:39 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح – في تصريح صحفي اليوم السبت - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحا أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع مصابي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 100 حالة، بعد تسجيل عشرين حالة جديدة، تتضمن 15 حالة من الموجودين بالحجر الصحي، مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة لمواطن كويتي مرتبط بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة، وحالة واحدة لمواطنة أسبانية قادمة من موطنها، بالإضافة إلى حالتين من الجنسية المصرية من المخالطين للحالة المرتبطة بالسفر إلى أذربيجان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع سيدة صعقا بالكهرباء نتيجة الأمطار بالدقهلية

انهيار عقار في الأزبكية بسبب الطقس السيئ

أول رد من رامي عباس على إصابة محمد صلاح بـ«كورونا»

رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات غدًا

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

«الأرصاد»: اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة والقاهرة 21 درجة

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

الأرصاد: استمرار السيول في هذه المناطق حتى ظهر الغد (فيديو)

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

«ريفر بليت» يرفض خوض مباراة في الكأس خوفا من كورونا

إصابة لاعبين بـ «تروا» الفرنسي بكورونا

«الفيفا» يوصى بتأجيل المباريات الدولية المقررة فى مارس وأبريل بسبب«كورونا»

بعد سقوط سور فيلا فوقها.. أصحاب ميكروباصات حلوان: «عوضنا على الله»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

«مصحف أحمر» على طاولة صالون «سالمينا» الثقافي.. غدًا

انطلاق مؤتمر «الخيال الشعبي» بجامعة القاهرة.. اليوم

«ناشرون» تطرح كتاب «محاولات في استخدام العقل والمنطق»

لقاء مؤقت.. ليلة مفتوحة بمركز الصورة المعاصرة