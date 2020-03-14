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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب توقف رحلاتها الجوية مع 4 دول لمواجهة كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 09:35 ص
المغرب توقف رحلاتها
المغرب توقف رحلاتها الجوية
هبه محمد
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أعلنت المغرب، اليوم السبت، عن وقف الرحلات الجوية مع ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الجمعة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الحالات إلى 7 مصابين.

وكشفت وزارة الصحة في المغرب، الأربعاء الماضي، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى خمس حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشره موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي، إنه تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بالفيروس، والذي تم الإعلان عنه، أمس الثلاثاء، كثالث حالة مؤكدة في المغرب.

وأفادت الوزارة، بأن الحالتين الجديدتين تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين، حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب الذي أكد إصابتهما.

وأشارت إلى أن الحالتين تتواجدان حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة مراكش، حيث يتم التكفل بهما وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق.

وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" بمدينة الدار البيضاء، لسيدة تبلغ من العمر 89 عامًا.

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