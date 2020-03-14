جوتيريش يطالب بإعلان الحرب على كورونا

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت من العالم إعلان الحرب على كوفيد-19، بعد يومين من وصف منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه وباء.وقال جوتيريش في رسالة بالفيديو "يجب أن نعلن الحرب على هذا الفيروس، وهذا يعني أن البلدان لديها مسؤولية التأهب والتصعيد والتحسين -- من خلال تنفيذ إستراتيجيات احتواء فعالة، من خلال تفعيل وتعزيز أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال زيادة قدرة الاختبار والرعاية للمرضى بشكل كبير، من خلال تجهيز المستشفيات، ومن خلال تطوير التدخلات الطبية المنقذة للحياة".وأشار الأمين العام، إلى أنه بالإضافة إلى كونه أزمة صحية عامة، فإن الفيروس يؤثر على الاقتصاد العالمي، محذرا من أن الأسواق المالية تضررت بشدة بسبب عدم اليقين؛ وسلاسل التوريد العالمية قد تعطلت؛ والاستثمار والطلب الاستهلاكي انخفضا، مع وجود خطر حقيقي ومتصاعد لحدوث ركود عالمي.وأفاد جوتيريش أن خبراء اقتصاديين في الأمم المتحدة يقدرون أن أزمة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تكلف الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن تريليون دولار أمريكي هذا العام، أو أكثر، لكنه حذر من الذعر.وأضاف إن "هذا وقت الحكمة وليس الذعر؛ وقت العلم وليس الوصم، وقت الحقائق وليس الخوف. على الرغم من تصنيف الوضع على أنه وباء، إلا أنه يمكننا السيطرة عليه، متابعا "يمكننا إبطاء عمليات الانتقال ومنع العدوى وإنقاذ الأرواح. لكن ذلك سوف يتطلب اتخاذ إجراءات شخصية ووطنية ودولية غير مسبوقة".