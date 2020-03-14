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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل تأثرت حديقة الحيوان بموجة الطقس السيئ؟

السبت 14/مارس/2020 - 09:26 ص
محمد رجائي
محمد رجائي
ياسمين عباس
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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن موجة الطقس السيئ كانت شديدة جدًا، مشيرًا إلى أن للمرة الأولى عمال حديقة الحيوانات يشاهدون التأثير القوى للطقس على الحديقة.

وأضاف رجائي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه كان هناك الكثير من العمال بالحديقة الموجودين منذ يومين من أجل الاطمئنان على الحيوانات بالحديقة، موضحًا أنهم لاقوا صعوبة فى الخروج إلى منازلهم بسبب الطقس، حيث إن معظمهم كانوا خارج القاهرة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أنه كان هناك الكثير من المياه فوق أسطح بيوت الحيوانات، لافتًا إلى أن جميع العاملين هناك كان لديهم المسئولية في وضع الطعام للحيوانات، حيث إن التغذية مهمة جدًا للحيوانات في هذا الطقس.

وأفاد، بأن الأطباء كانوا موجودين في حديقة الحيوان لتأمين الحيوانات، مشيرًا إلى أنه كان هناك سيناريوهات بسقوط الأشجار عليهم وكانوا مستعدين لتلك الأزمة.

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