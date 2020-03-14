مجموعة السبع يناقشون مكافحة كورونا الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت إن قادة مجموعة الدول السبع سيعقدون مؤتمرًا عبر الفيديو حول فيروس كورونا (كوفيد-19) مطلع الأسبوع المقبل.وخلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استضافة مؤتمر عبر الفيديو حول فيروس كورونا الجديد مع جميع قادة مجموعة السبع مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.وناقش الزعيمان كيفية عمل فرنسا والولايات المتحدة لمكافحة كورنا وكذلك فرص العمل معا لاحتواء الوباء.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية لتوفير ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي من الأموال الفيدرالية للمساعدة في مكافحة انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.وأبلغت البلاد عن تسجيل 2028 حالة إصابة بكورونا حتى مساء الجمعة مع 43 حالة وفاة على الأقل، وفقا لمركز علوم وهندسة النظم في جامعة جونز هوبكنز.ويعاني جميع أعضاء مجموعة السبع من انتشار كورونا، وأبلغت إيطاليا، أكثر الأعضاء تأثرا، عن 250 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد اليوم، ليصل عدد الوفيات إلى 1266، مع وجود 17660 إصابة بشكل عام، بزيادة قدرها 2547 منذ مساء أمس الجمعة.