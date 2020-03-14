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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحفظ على مراقبي الحركة فى «اصطدام قطارين بروض الفرج»

السبت 14/مارس/2020 - 09:21 ص
قطارين روض الفرج
قطارين روض الفرج
حسام التمساح
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أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بالتحفظ على مراقبي الحركة في واقعة حادث اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج، وقررت إخلاء سبيل قائدي القطارات 989و 991 من سرايا النيابة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى مسرح الحادث بمزلقان النجيلي السبتية - خلف ورش السكة الحديد - بمنطقة روض الفرج، وتبين من خلال المعاينة توقف القطار رقم 991 القادم من أسوان - لسبب لم يكشف حتى الآن، واصطدام القطار رقم 989 به والقادم من ذات الوجهة، مما أدى لخروج العربة قبل الأخيرة من القطار المتوقف عن مسارها لتصطدم بعقار من طابقين يبعد عن حرم شريط السكة الحديدية بأمتار.

وتبين أن الحادث قد أسفر عن إصابة عدد جاري حصره بدقة، منهم من تلقى علاجه بمعهد ناصر ومستشفيات الساحل والهلال وشبرا العام وخرج بعد تماثله للشفاء، وجارى سؤال باقى المصابين واستكمال إجراءات التحقيق.

وكان تصادم وقع بين قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم القطار رقم 989 فى القطار رقم 991 من الخلف قبل مزلقان النجيلى.

وقالت السكك الحديدية في بيان لها، إن القطار رقم 991 القادم من سوهاج للقاهرة كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، وكان هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية واصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة، ما نتج عنه إصابة 13 بكدمات بسيطة، وتم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكة الحديد.

وانتقل وزير النقل المهندس كامل الوزير، إلى موقع حادث تصادم قطاري إمبابة، لمتابعة آثاره، وأمر بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث والتحفظ على سائقي القطارين.

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