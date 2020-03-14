كورونا يسجل 3 إصابات جديدة في أفغانستان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 10 حالات في أفغانستان بعد تسجيل 3 حالات جديدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.ونقلت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية عن مسؤولين بوزارة الصحة العامة قولهم إنه "تم تأكيد 3 حالات أخرى بكوفيد-19 في مقاطعات كابيسا الشرقية وسامانغان وبلخ الشماليتين".وكانت سبع حالات من أصل 10 إيجابية قد وفدت من الخارج، حيث عاد هؤلاء المرضى من إيران، لكن لم يُعرف على الفور ما إذا كانت الحالات الثلاث الجديدة وافدة أو أصيبت محليا.وذكر التقرير أن إجمالي 52 حالة يُشتبه في إصابتها ما زالت قيد التحقيق في المختبرات الوطنية للبلاد في كابول.